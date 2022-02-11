أسعار النفط تقترب من 95 دولاراً للبرميل

2022/02/11 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعارتفعت أسعار النفط وتراجعت الأسهم الأمريكية بعد ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلّي، في وقت حثّ فيه البيت الأبيض الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا بسبب ارتفاع احتمال حصول غزو روسي.ووفقا لوكالة فرانس برس في نحو الساعة 19.15 بتوقيت غرينتش تراجع مؤشر "أس أند بي" 1.5 % إلى 4438,89 نقطة.أما سعر خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 4% تقريبا ليصل إلى 93,48 دولارا للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار أو 3.31% لتبلغ عند التسوية 94.44 دولار للبرميل.بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.22 دولار أو 3.58% لتبلغ عند التسوية 93.10 دولار للبرميل.

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