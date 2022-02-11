2022/02/11 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفقة تبادلية بين سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس دونتشيتش يكرّس أرقامه القياسية في سلة كليبرز { لوس انجلوس – وكالات: سجل النجم السلوفيني لــــوكا دونتشيتش 51 نقطة رقم قياسي شخصي ليقود دالاس مافريكس إلى الفوز على لوس أنجيليس كليبرز 112-105 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وضرب دونتشيتش البالغ من العمر 22 عاما بقوة في الربع […]

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