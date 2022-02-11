2022/02/11 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دورة مونتي كارلو: ديوكوفيتش سيشارك بشرط أليازيمي يطيح بموراي في بطولة روتردام للتنس { روتردام -وكالات: أطاح الكندي فيليكس أوجه أليازيمي بالنجم البريطاني آندي موراي من بطولة روتردام المفتوحة للتنس بعدما تغلب عليه 6-3 و6-4 ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.وتجاوز موراي عقبة ألكسندر بوبليك في الدور الأول للبطولة لكنه ما يزال يواجه صعوبة في […]

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