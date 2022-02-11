2022/02/11 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / زار الوفد الذي ارسله زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى ميسان ، مجلس عزاء الشاب كرار ابو رغيف الذي اغتيل على يد مسلحين مجهولين مساء يوم امس".وكان الصدر ارسل الى محافظة ميسان وفداً عالي المستوى لتهدئة الفتنة في المحافظة يضم السيد عون ال النبي و السيد حازم الاعرجي والشيخ مؤيد الاسدي".على صعيد متصل زار الوفد منزل الشهيد القاضي "احمد فيصل في مدينة العمارة مركز المحافظة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الصدر يزور مجلس عزاء الشاب كرار ابو رغيف الذي اغتيل يوم امس في مدينة العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الصدر يزور مجلس عزاء الشاب كرار ابو رغيف الذي اغتيل يوم امس في مدينة العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).