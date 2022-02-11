بالصورة .. جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة العشرين

2022/02/11 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة العشرين والذي يتصدره نادي الشرطة ب ٥٦ نقطة مبتعدا بفارق كبير عن اقرب منافسيه الزوراء ٣٩ ، ثم نفط الوسط ٣٨ نقطة./ انتهى9

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