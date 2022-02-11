5 وفيات بكورونا وعدّاد الإصابات على ارتفاعه في كوردستان

2022/02/11 | 23:00 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في أحدث تقرير لها إن مستشفياتها ومراكزها الصحية سجلت 984 إصابة جديدة في عموم المحافظات والوحدات الإدارة المستقلة.

وتعافى في الفترة ذاتها 1517 شخصاً من الوباء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في أرجاء الإقليم إلى 420516 إصابة بما في ذلك 7287 حالة وفاة، مع تعافي 397662 شخصاً.

وسبق أن قالت السلطات الصحية في إقليم كوردستان إن معظم الأشخاص الذين يتم تشخيصهم حديثاً يحملون المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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