واشنطن عن الغزو الروسي

2022/02/11 | 23:00 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح البيت الأبيض اليوم الجمعة بأن تُقدم روسيا على شن هجوم واسع على أوكرانيا "في أي يوم من الآن".

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في إفادة صحفية، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيبدأ على الأرجح بهجوم جوي.

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