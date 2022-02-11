الماركسية ومسألة القيمة: مُقاربة نظرية - مالك ابوعليا

2022/02/11 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: الماركسي السوفييتي فلاديمير فلاسوفيتش شيفيرنادزة*ترجمة: مالك أبوعلياان مسألة تطوير نظرية القيمة الماركسية اللينينية، والحاجة الى تعريف علمي دقيق وصارم للموضوع المُراد بحثه، وأداوته المفاهيمية ومقولاته الفردية، وتحديد مكان هذه المقولات في منظومة المعرفة العلمية، هي أُمور تطرح نفسها فيما يتعلق بعددٍ من المسائل المُلحة التي تشغل بال العديد من الفلاسيفة الماركسيين.



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