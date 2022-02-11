تحديات الإعلام التقدمي في ظل تسارع الثورات التكنولوجية - نهاد ابو غوش

2022/02/11 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش حين نتحدث عن الصحافة فإننا نتحدث عن وسائل الإعلام بشكل عام، ربما يميل المقصود بكلمة "الصحافة" عادة إلى الصحافة التقليدية وهي الصحافة المطبوعة على الورق، لكن مصطلح الصحافة PRESS بات يتداخل اكثر فأكثر مع وسائل الإعلام والاتصال الأخرى أي ال media المسموعة والمرئية والاليكترونية.



وأكثر من ذلك فإن وسائل الإعلام التقليدية والقديمة وخاصة الصحف المطبوعة والراديو والتلفزيون باتت تتداخل مع وسائل الإعلام ......





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