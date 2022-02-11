كتاب صُنِع في الجحيم(9) - ناصر بن رجب

2022/02/11 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل الرّابع(نهاية الفصل)آلهة وأنبياءيُجنِّد سبينوزا، في رسالة اللّاهوت والسّياسيّة، كلّ ما أوتي من قوّة لدحض مفهوم "النّبيّ-الفيلسوف" هذا الذي رأينا أعلاه كيف أنّ ابن ميمون دافع عنه بكلّ حماسة.



إنّ إحدى غايات الرّسالة هي التّأكيد على ضرورة الفصل بين حقل الدّين وحقل الفلسفة حتّى يتسنّى للفلاسفة أن يكونوا أحرارا في المضيّ قدما في م ......





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