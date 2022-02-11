2022/02/11 | 23:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد

بعد تصريحات أمريكا عن غزو روسيا لاوكرانيا اسعار النفط تتخطى الـ 95 دولارا للبرميل

منذ دقيقتين

بعد تصريحات أمريكا عن غزو روسيا لاوكرانيا اسعار النفط تتخطى الـ 95 دولارا للبرميل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريحات أمريكا عن غزو روسيا لاوكرانيا اسعار النفط تتخطى الـ 95 دولارا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريحات أمريكا عن غزو روسيا لاوكرانيا اسعار النفط تتخطى الـ 95 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).