2022/02/11 | 23:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساعي الديمقراطي الكوردستاني لإعادة الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية تقابلها رغبات الآخرين بتهميشه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vrHacjSU7OM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساعي الديمقراطي الكوردستاني لإعادة الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية تقابلها رغبات الآخرين بتهميشه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساعي الديمقراطي الكوردستاني لإعادة الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية تقابلها رغبات الآخرين بتهميشه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).