2022/02/11 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت واشنطن، الجمعة، إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق، وحثت جميع الأميركيين على مغادرة هذا البلد في غضون 48 ساعة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، (11 شباط 2022)، إن "هجوما روسيا قد يبدأ في أي يوم، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف".

وأضاف سوليفان أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أمرا قاطعا ببدء الغزو".

وقال إنه "يتوقع أن يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتصال هاتفيا ببوتين قريبا بشأن الأزمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: روسيا حشّدت ما يكفي من القوات لغزو أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: روسيا حشّدت ما يكفي من القوات لغزو أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).