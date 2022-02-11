2022/02/11 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشادات بمبادرة البزّاز لتخليد نجم الكرة أحمد راضي بغداد – ساري تحسين اشادت الاوساط الرياضية بمبادرة رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز ، لتخليده مسيرة اسطورة الكرة العراقية الراحل احمد راضي عبر اقامة نصب تذكاري امام ملعب الشعب.وافتتح وزير الشباب والرياضية عدنان درجال بحضور قناة (الشرقية) وعدد من السؤولين اول امس (نصب اللاعب […]

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