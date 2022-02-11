2022/02/11 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يبحث مع شركة تنفيذ خط للسكك الحديد بالإقليم بغداد تدعو برلين للمساهمة في تشييد مشاريع البنى التحتية بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس ، مساهمة الشركات الالمانية في تشييد مشاريع البنى التحتية في العراق .وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الكاظمي بحث […]

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