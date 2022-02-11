2022/02/11 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الدينية تنعى العلاّمة محمد محروس المدرّس رحيل رئيس ديوان الرئاسة ووزير المالية في عهد النظام السابق القاهرة – الزمان عمان – رند الهاشمي نعت الاوساط المالية العراقية ،الوزير الاسبق ومؤسس جمعية رجال الاعمال ثامر رزوقي الشيخلي الذي توفي في عمان اول امس عن 86 عاما.وكان الراحل وزيرا للمالية والتخطيط وكالة في عقد السبعينات […]

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