بوتين يقرر غزو اوكرانيا

2022/02/11 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن

مصادر استخباراتية أنّها ترجّح أن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ

قراراً بغزو أوكرانيا.

تزامناً، طلبت بريطانيا من مواطنيها

مغادرة أوكرانيا فوراً، ذلك بعد أن أعلن

د

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