2022/02/11 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعوجه قائد شرطة محافظة ميسان، اللواء ناصر لطيف الأسدي، السيطرات الأمنية بضرورة التعامل الحسن مع المواطنين.وذكر بيان لقيادة شرطة ميسان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الأسدي يوجه القطاعات الماسكة للأرض كافة بما فيها السيطرات الثابتة والطيارة، بضرورة التعامل الحسن مع المواطنين وعدم المساس بهم او التعدي عليهم تحت أي مسمى". وأضاف، أن "الأمن مسؤولية الجميع والتعاون مع المواطنين وفق الاسلوب الحضاري والقانوني يولد نتائج إيجابية تخدم الأمن في ميسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ميسان يوجه السيطرات بضرورة التعامل الحسن مع المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ميسان يوجه السيطرات بضرورة التعامل الحسن مع المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).