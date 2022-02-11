فيورنتينا يطيح بأتالانتا من كأس إيطاليا

2022/02/11 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تأهل فيورنتينا إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بالفوز (2-3) على أتالانتا في الدور ربع النهائي، اليوم الخميس.وافتتح الفيولا التسجيل في الدقيقة 9، عن طريق كرزيستوف بياتيك من ركلة جزاء، ثم تعادل ديفي زاباكوستا في الدقيقة 30.وعزز جيرمي بروجا تقدم أتالانتا في الدقيقة 56، قبل أن يعادل بياتيك النتيجة للفيولا في الدقيقة 71.ولعب الفيولا منقوصا من الدقيقة 79، بعد طرد لوكاس مارتينيز ببطاقة صفراء ثانية، لكنه استطاع تسجيل الفوز عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش، في اللحظات الأخيرة (ق90+3).وينتظر الفيولا، في نصف النهائي المقرر يوم 2 آذار، الفائز من مواجهة يوفنتوس وساسولو، التي ستقام في وقت لاحق من الليلة.ويجمع نصف النهائي الآخر بين إنتر وميلان./انتهى9

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