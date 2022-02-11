توزيع المنتجات النفطية تطالب بايقاف حالات “التضليل” التي شنت ضدها من قبل وسيلة اعلامية

2022/02/11 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف مهزلة حالات التضليل والتحريض من قبل بعض وسائل الأعلام.وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “في الوقت الذي تؤكد فيه شركة توزيع المنتجات النفطية أحدى تشكيلات وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها […]

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