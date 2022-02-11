2022/02/11 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تبرز في تاريخ البشرية بعض الشخصيات، لا لبصماتهم الإيجابية، بل بسبب قصص حياتهم المثيرة، ومن بين هؤلاء اللص الأمريكي جيسي جيمس.الذكرى العالمية لسرقة البنوك يعتبر “اليوم العالمي لسرقة البنوك”، من أغرب المناسبات التي يتم إحياؤها في العالم، والذي يوافق 13 فبراير من كل عام، وسمي اليوم بذلك نسبة إلى اللص الأسطوري الأمريكي […]

ظهرت المقالة أول سرقة بنك في التاريخ..



العالم يحتفل باللص “الشريف” أولاً على ايرث نيوز.

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