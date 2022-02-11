قوة أمنية تفض ’شغباً’ أحدثه موقوفون بتهم تتعلق بالمخدرات داخل سجن ببغداد

2022/02/11 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت مصادر أمنية بإقدام موقوفين بتهم تتعلق بالمخدرات بإحداث أعمال شغب داخل مركز للشرطة يُحتجزون داخله جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

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وأبلغ مصدران موقع "ناس نيوز"، (11 شباط 2022)، بأن "مشاجرة تطورت إلى أعمال شغب داخل مركز شرطة الوحدة جنوبي بغداد، أطرافها 6 سجناء من الموقوفين وفقاً للمادة 28 مخدرات".

وأضافا أن "أعمال الشغب تمثلت بحرق أغطية وتحطيم عدد من كاميرات المراقبة".

وأكدا أن "القوات الامنية سيطرت على الوضع بالكامل بعد ذلك".

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