2022/02/11 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيب بتطويق الأزمة وتعزيزات تصل العمارة لفض نزاعات عشائرية وفدا العصائب والتيار الصدري يتفقان على وأد الفتنة وإسناد القانون في ميسان العمارة – علي قاسم الكعبي النجف – سعدون الجابري اتفق وفدا التيار الصدري وحركة عصائب اهل الحق ، على تفويت فرصة الفتنة بين ابناء الاب الواحد ، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع ،لانهاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفدا العصائب والتيار الصدري يتفقان على وأد الفتنة وإسناد القانون في ميسان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفدا العصائب والتيار الصدري يتفقان على وأد الفتنة وإسناد القانون في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).