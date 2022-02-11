سفير طهران ببغداد: الغاء تأشيرات الدخول في المنافذ الحدودية البرية بين ايران والعراق

2022/02/11 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

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قال السفير الايراني لدى بغداد ايرج

مسجدي ان رئيس وزراء العراق مصطفى

الكاظمي وعد بالغاء تأشيرات الدخول بين

البلدين في المنافذ الحدودية البرية

واضاف مسجدي: إن مصطفى الكاظمي وعد

بالغاء تأشيرات الدخو

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