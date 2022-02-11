مصدر امني يوضح طبيعة انفجارات العمارة

2022/02/11 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اوضح مصدر امني طبيعة الانقجارات التي شهدتها العمارة مركز محافظة ميسان الليلة".وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اربعة انفجارات وقعت في اماكن مختلفة من مركز المحافظة بينها ثلاث عبوات صوتية ، مشيراً الى ان الانفجار الرابع لم تعرف طبيعته "./انتهى

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