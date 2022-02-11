2022/02/11 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن القاء مفارزها القبض على (١٠٠) مطلوب وفق مواد جنائية مختلفة خلال اليومين الماضيين ضمن حملة أمنية أشرف عليها قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن)منذ 72ساعة .وقال المصدر انه بعمليات أمنية متفرقة تم تنفيذ أوامر القبض وأجراء الممارسات الأمنية ونصب السيطرات الثابته والمتحركة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المطلوبين وأحالتهم الى المحاكم مبينا ان الحملة الأمنية ستستمر الى أشعار اخر ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تلقي القبض على 100 مطلوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تلقي القبض على 100 مطلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).