نقل كوردستان تكشف ملامح وجدوى

2022/02/11 | 23:59 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان آنو جوهر اليوم الجمعة عن الملامح والجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء خط قطارات من الفاو في أقصى الجنوب العراقي إلى معبر إبراهيم الخليل عند آخر نقطة في شمال الإقليم.

وقال جوهر في مقابلة مع كوردستان 24، إن لخط السكك الحديد فوائد اقتصادية جمة تعود بالنفع على كوردستان والعراق، ولا سيما في شحن ونقل البضائع من الشرق إلى الغرب.

وأضاف أنه التقى في بغداد مع الشركة العامة للسكك الحديد العراقية وكذلك شركة السكك الحديد التركية، مشيراً إلى أن وزارة نقل إقليم كوردستان طرحت أفكارها بهذا الصدد.

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