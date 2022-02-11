واشنطن سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا

2022/02/12 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في البنتاغون، إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر الجمعة بإرسال ثلاثة آلاف جندي إلى بولندا وهم من تبقوا من فرقة 82 ومقرها قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولينا.

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