شرطة بابل تنصب اجهزة تشويش ضد الطائرات المسيرة

2022/02/12 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن نصب اجهزة التشويش للحد من حالات استخدام الطائرات المسيرة المخالفة للضوابط القانونية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، شرعت قوة مشتركة معززة بمفارز مختصة من شعبة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ ممارسة أمنية واسعة ضمن قاطع الكفل جنوبي المحافظة".

واضافت انه "لتعزيز إجراءات الأمن ونصب أجهزة التشويش للحد من حالات إستخدام الطائرات المسيرة المخالفة للضوابط القانونية".

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