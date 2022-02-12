شاهد بالفيديو.. الخبير القانوني علي التميمي: الأغلبية الوطنية حديثة عهد على العراق وربما ستخدم الشعب

2022/02/12 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GOG0UISzKSA

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