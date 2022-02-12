محافظة عراقية تباشر بنصب أجهزة تشويش

2022/02/12 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

باشرت قوة أمنية مشتركة في محافظة بابل، الجمعة، بنصب أجهزة للتشويش.وقال بيان لشرطة المحافظة انه "بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، شرعت قوة مشتركة معززة بمفارز مختصة من شعبة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ ممارسة أمنية واسعة ضمن قاطع الكفل جنوبي المحافظة".

وأضاف ان "ذلك لتعزيز إجراءات الأمن ونصب أجهزة التشويش للحد من حالات إستخدام الطائرات المسيرة المخالفة للضوابط القانونية".





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