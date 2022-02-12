بيان من شرطة بغداد بعد شغب أثاره محتجزون متهمون بقضايا مخدرات في مركز الوحدة

2022/02/12 | 00:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت قيادة شرطة محافظة بغداد بياناً بعد شغب أحدثه محتجزون داخل مركز شرطة الوحدة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (12 شباط 2022)، "نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده إحباط عملية هروب كبيرة لسجناء من مركز شرطة الوحدة وبصدده تود القيادة ان تطلع الرأي العام على حقيقة الامر حيث أن ما حدث هو مشاجرة بين( ٦ ) من السجناء وليس هروب سجناء حيث تدخل حرس السجن فورا لفض الشجار حيث تم السيطرة على الوضع والامور طبيعية جدا وان السيد قائد شرطة بغداد شخصيا متواجد داخل مركز الشرطة المذكور والوضع طبيعي جدا".

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