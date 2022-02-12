تحذيرات أميركية من غزو روسي

2022/02/12 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الاستعدادات العسكرية لروسيا وحلفائها الانفصاليين في أوكرانيا إن الحرب قد تندلع في غضون أيام، وفق ما نقلت صحيفة أميركية عن مسؤولين أميركيين.

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