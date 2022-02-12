قيادة الشرطة تنفي وقوع محاولة هروب سجناء في بغداد: مجرد مشاجرة

2022/02/12 | 01:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت قيادة شرطة بغداد، السبت، وقوع محاولة هروب من مركز شرطة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للشرطة، أنّ "عددًا من مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده إحباط عملية هروب كبيرة لسجناء من مركز شرطة الوحدة، وبصدده تود القيادة أن تطلع الرأي العام على حقيقة الأمر، حيث أن ما حدث هو مشاجرة بين 6 سجناء، وليس هروب سجناء".

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وأكّد البيان، "تدخل حرس السجن فورًا لفض الشجار، وتم السيطرة على الوضع والأمور طبيعية جدًا"، مشيرًا إلى أنّ "قائد شرطة بغداد يتواجد شخصيًا داخل مركز الشرطة المذكور، والوضع طبيعي جدًا".

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