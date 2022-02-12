الأزمة الأوكرانية تضع إسرائيل في

2022/02/12 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تحليل نشره موقع "بريكنغ ديفنس" أن الأزمة الأوكرانية قد تؤثر على استراتيجة إسرائيل تجاه سوريا وإيران، خاصة وأن إسرائيل تعتمد على علاقات جيدة مع روسيا والتي تسمح لها بالقيام بعملياتها في سوريا.

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