"فضيحة الحفلات".. الشرطة البريطانية ترسل أسئلة لجونسون

2022/02/12 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة لندن، الجمعة، أنها أرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون استمارة أسئلة تتعلق بالحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق المتعلق بكوفيد-19.

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