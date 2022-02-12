2022/02/12 | 03:03 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل جنسية عربية.. السلطات التركية توقف قياديا في "داعش" بإسطنبول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/12 | 03:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحمل جنسية عربية.. السلطات التركية توقف قياديا في "داعش" بإسطنبول) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحمل جنسية عربية.. السلطات التركية توقف قياديا في "داعش" بإسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).