بايدن يصادر 7 مليارات دولار من أموال أفغانستان لتعويض ضحايا 11 سبتمبر

2022/02/12 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ وقّع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجمعة‭ ‬أمرا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬يسمح‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتصرف‭ ‬بسبعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأفغاني‭ ‬مودعة‭ ‬لدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬أميركية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬ ويريد‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬يلجأ‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬تخصيص‭ ‬نصف‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬تقريبا‭ ‬للتعويضات‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬بها‭ ‬عائلات‭ […]

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