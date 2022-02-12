قصائد-حسب الشيخ جعفر

2022/02/12 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭-‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬الشريف‭ ‬الرضي يا‭ ‬ظَبيَةَ‭ ‬البانِ‭ ‬إطلقي ساقَيكِ‭ ‬رَكضاً‭ ‬وابتهاجا‭.‬ لا‭ ‬ذئبَ‭ ‬يَقرُبُ‭ ‬أو‭ ‬يَحومْ‭.‬ الماءُ‭ ‬عِندَكِ‭ ‬في‭ ‬مكامِنِهِ‭ ‬الخفيّةْ والعشبُ‭ ‬لَن‭ ‬تنسى‭ ‬المرورَ‭ ‬بهِ‭ ‬الغيومْ‭.‬ هلّا‭ ‬احتملتِ‭ ‬عليكِ‭ ‬يوما قلبي‭ ‬المُعنّى،‭ ‬الساهرا فلعلّني‭ ‬انسَ‭ ‬احتطابيَ‭ ‬شاعرا في‭ ‬الغابةِ‭ ‬المتشابكةْ مِن‭ ‬هذه‭ ‬الصورِ‭ ‬العصيّة‭.‬ ‭-(……..)‬ يا‭ ‬فاءُ،‭ ‬يا‭ ‬فائي‭ ‬الفريدةْ سأظَلُّ‭ ‬طِيلةَ‭ ‬عمريَ‭ ‬الخابي،‭ […]

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