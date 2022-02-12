2022/02/12 | 03:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- -في ذكرى الشريف الرضي يا ظَبيَةَ البانِ إطلقي ساقَيكِ رَكضاً وابتهاجا. لا ذئبَ يَقرُبُ أو يَحومْ. الماءُ عِندَكِ في مكامِنِهِ الخفيّةْ والعشبُ لَن تنسى المرورَ بهِ الغيومْ. هلّا احتملتِ عليكِ يوما قلبي المُعنّى، الساهرا فلعلّني انسَ احتطابيَ شاعرا في الغابةِ المتشابكةْ مِن هذه الصورِ العصيّة. -(……..) يا فاءُ، يا فائي الفريدةْ سأظَلُّ طِيلةَ عمريَ الخابي، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصائد-حسب الشيخ جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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