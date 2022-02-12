2022/02/12 | 03:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيلون ماسك:صاروخ (ستارشيب) سينفذ رحلته الأولى إلى الفضاء واشنطن ستار بايس -(أ ف ب) – أحبطت عاصفة جيومغناطيسية عملية نشر نحو أربعين قمراً اصطناعياً تابعاً لشركة “سبايس إكس” بعد إطلاقها الأسبوع الفائت، ما أدى إلى تفككها عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، على ما أعلنت الشركة التي يملكها إيلون ماسك. وانطلق 49 قمراً اصطناعياً […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة جيومغناطيسية تفكك عشرات الأقمار الاصطناعية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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