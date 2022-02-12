عاصفة‭ ‬جيومغناطيسية‭ ‬تفكك‭ ‬عشرات‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭  ‬

2022/02/12 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيلون‭ ‬ماسك‭:‬صاروخ‭ (‬ستارشيب‭) ‬سينفذ‭ ‬رحلته‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬ واشنطن‭ ‬ستار‭ ‬بايس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أحبطت‭ ‬عاصفة‭ ‬جيومغناطيسية‭ ‬عملية‭ ‬نشر‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬قمراً‭ ‬اصطناعياً‭ ‬تابعاً‭ ‬لشركة‭ “‬سبايس‭ ‬إكس‭” ‬بعد‭ ‬إطلاقها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفككها‭ ‬عند‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للأرض،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭.‬ وانطلق‭ ‬49‭ ‬قمراً‭ ‬اصطناعياً‭ […]

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