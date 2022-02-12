واشنطن تؤكد دعمها

2022/02/12 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، دعم واشنطن الدائم لكييف لحماية سيادتها وسلامة أراضيها في وجه أي تهديد روسي.

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