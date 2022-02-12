واشنطن‭ ‬تتوقع‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬والأمريكان‭ ‬والأوربيون‭ ‬يغادرون‭ ‬أوكرانيا‭ ‬

2022/02/12 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاذفات‭ ‬أمريكية‭ ‬تصل‭ ‬بريطانيا‭..‬وموسكو‭:‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى قمة‭ ‬برلين‭ ‬تتعهد‭ ‬الرد‭ ‬بعقوبات‭ ‬شديدة واشنطن‭- ‬برلين‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ وصلت‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬المشاركون‭ ‬فيه وطلبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬مواطنيها‭ ‬مغادرة‭ ‬اوكرانيا‭ ‬فورا‭ ‬لدواع‭ ‬امنية،‭ ‬في‭ ‬غمرة‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ […]

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