2022/02/12 | 03:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قاذفات أمريكية تصل بريطانيا..وموسكو:علاقتنا مع لندن في أدنى مستوى قمة برلين تتعهد الرد بعقوبات شديدة واشنطن- برلين – موسكو – الزمان وصلت الجهود الدبلوماسية الأوروبية بشأن الصراع في أوكرانيا إلى طريق مسدود، كما أعلن الجمعة المشاركون فيه وطلبت الولايات المتحدة و بريطانيا الجمعة من مواطنيها مغادرة اوكرانيا فورا لدواع امنية، في غمرة الازمة بين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تتوقع الغزو الروسي في أي وقت والأمريكان والأوربيون يغادرون أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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