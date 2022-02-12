هل وزعت روسيا البيان رقم واحد للحرب؟

2022/02/12 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كأنَّ‭ ‬موسكو‭ ‬أبلغت،‭ ‬عبر‭ ‬الايحاء‭ ‬أو‭ ‬التصريح،‭ ‬واشنطن‭ ‬والزعماء‭ ‬الذين‭ ‬وفدوا‭ ‬اليها،‭ ‬بأنَّ‭ ‬لديها‭ ‬قرارها‭ ‬الخاص‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬غزواً‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬صيغة‭ ‬أخرى،‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬الرجوع‭ ‬عنه،‭ ‬وإلا‭ ‬ما‭ ‬معنى‭ ‬هذا‭ ‬الإنذار‭ ‬لدى‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬والعواصم‭ ‬الغربية،‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والبريطانيين‭ ‬والرعايا‭ ‬الاخرين‭ ‬لدول‭ ‬غربية‭ ‬بمغادرة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فوراً‭.‬ الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين‭ […]

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