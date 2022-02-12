موسكو تكشف سر الطاولة الطويلة بين ماكرون وبوتين

2022/02/12 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬ عزا‭ ‬الكرملين‭ ‬الجمعة‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬جلوس‭ ‬الرئيسين‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬طرفي‭ ‬طاولة‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬صحية‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬ماكرون‭ ‬الخضوع‭ ‬لاختبار‭ ‬كوفيد‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬ وأثارت‭ ‬صور‭ ‬للرئيسين‭ ‬اللذين‭ ‬كان‭ ‬جالسين‭ ‬إلى‭ ‬جانبي‭ ‬طاولة‭ ‬بيضاء‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬ستة‭ ‬أمتار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ […]

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