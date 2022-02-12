ريان الذي هُدَّت الجبال لأجله

2022/02/12 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة أيام مريرة، ستستوطن في ذاكرة العالم بثقلها العاطفي والنفسي إلى أمد طويل.

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