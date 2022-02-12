2022/02/12 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر أسبوع على تشييع جثمان الطفل المغربي ريان أورَّام، بعد فشل محاولة إنقاذه التي استغرقت خمسة أيام كاملة، بدءا من تاريخ وقوعه في بئر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (براءة البئر من دم ريان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (براءة البئر من دم ريان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).