فاتورة ضرائب إيلون ماسك الأمريكية تبلغ 11 مليار دولار.. بينما تسلا لن تدفع سنتًا واحدًا

2022/02/12 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاخر إيلون ماسك، أو ربما اشتكى، مرارًا وتكرارًا من أنه سيدفع ضرائب فيدرالية عن عام 2021 أكثر مما دفعه أي شخص، حوالي 11 مليار دولار.لكن يبدو أن تسلا لن تدفع سنتًا واحدًا.

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