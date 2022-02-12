اغزل لى كفنى .. قصيدتان - منى حلمي

2022/02/12 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي أغزل لى كفنى ..



لماذا تحبنى ؟ .....



قصيدتان ------------------------ 1 _ اغزل لى كفنى -------------- وأنا ممددة على فراش الانتهاء قبل أن ألفظ أنفاسى الأخيرة وأودع أشيائى الحميمة لن أترك الا وصية واحدة عدنى ألا ترفضها وألا تناقشنى وتخذلنى أن تغزل أنت لىمن يديك الكفن اغزله بخيوط أشجانى اجعله باللون الأصفرانقش عليه وجه أمى ضع بداخله صور ......





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