وول ستريت تنخفض والنفط يرتفع على وقع الأزمة الأوكرانية

2022/02/12 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت حركة الأسهم العالمية، الجمعة، وسط تزايد المخاوف بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا، ناهيك عن الترجيحات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بسبب التضخم.

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