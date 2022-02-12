فيديو يظهر حجم مشروع

2022/02/12 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري مقطع فيديو يظهر مشروعا لبلادها في سوريا دخل عامه الثالث لدعم زراعة وخبز القمح.

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